SARONNO – “Fino alla nostra interrogazione sugli allagamenti di via Roma nel tratto compreso tra Regina Pacis e via Miola nessuno aveva controllato gli scarichi dell’acqua piovana, sebbene fossero stati fatti lavori per la realizzazione di una pista ciclo pedonale e dei relativi attraversamenti pedonali sollevati. Il sopralluogo dei tecnici comunali, dell’impresa costruttrice e di Alfa è avvenuto lo scorso 11 ottobre solo dopo la nostra interrogazione ed è stato evidenziato uno stato di incuria degli scarichi di acqua piovana pieni di radici delle piante vicine”

Inizia così la nota della segreteria politica della Lega Nord che torna sul tema degli allagamenti nel tratto appena riqualificato in via Roma tra la parrocchia Regina Pacis e l’intersezione con via Biffi.

“Solo adesso l’assessore Franco Casali deve ammettere che nessun intervento è stato fatto alla rete fognaria ed ha incaricato la società acque Alfa di pulire gli scarichi di acque piovane dove sono state trovate tantissime radici delle piante vicine. La nostra ipotesi relativa ai recenti allagamenti di quel tratto di via Roma erano corrette.

Sono stati realizzati nuovi scarichi per l’acqua piovana che confluiscono nei vecchi scarichi per l’acqua piovana senza modificare le dimensioni di quelli vecchi. Gli scarichi non erano nemmeno stati guardati ed il verbale del sopralluogo tecnico dell’11 ottobre lo dimostra e ci sono le foto che comprovano quanto sosteniamo.

Prima degli attraversamenti pedonali rialzati ogni scarico pre-esistente raccoglieva una quantità di acqua piovana relativa al proprio tratto di strada. Da quando sono stati realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati sono stati aggiunti ulteriori scarichi per l’acqua piovana acqua che confluiscono in quelli pre-esistenti raccogliendo almeno il doppio dell’acqua e confluendo in uno scarico vecchio che non solo è rimasto dello stesso diametro senza essere correttamente ridimensionato, ma addirittura è pure intasato dalle radici delle piante e dei bagolari.

Gli attraversamenti pedonali rialzati miglioreranno sicuramente la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, come ha scritto l’assessore Franco Casali, ma aggiungiamo noi: i lavori vanno fatti bene! Su questo non ci sono scuse che tengano.

L’assessore Franco Casali non ha scusanti perchè i nuovi lavori in quel tratto di strada sono stati svolti solo in superficie senza considerare le conseguenze sulla rete fognaria di scarico acque piovane. Non è certo colpa di chi ha svolto i lavori, dato che agiva sotto comando del Comune, ma di chi in Comune non ci ha messo la testa nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi è colpa di chi non ha voluto toccare le radici dei bagolari e ha considerato di fare solo i lavori superficiali che si vedono per fare più fretta e farsi bello di fronte all’opinione pubblica, senza preoccuparsi dei lavori sotto la superficie.

Le piogge torrenziali non sono nuove negli ultimi venti anni, tanto è vero che alcuni tratti di strada sono stati sottoposti a interventi per aumentare il diametro dei collettori di acqua piovana, pertanto non è colpa del cambiamento climatico troppo invocato da questa Amministrazione scarica barile, ma del fatto che i lavori non hanno considerato la rete fognaria ed aggiungiamo noi, per volontà politica di salvaguardare a ogni costo le radici dei bagolari.

Si voleva intervenire di fretta per dimostrare di essere bravi, salvare i bagolari, mentre la rete fognaria non la vede nessuno. E’ andata male al caro assessore Casali: la rete fognaria non ha retto e l’acqua si è riversata per le strade e il gioco non è riuscito a dovere.

La colpa non è di chi ha preceduto l’assessore Franco Casali, ma è evidente che la colpa è di chi decide di sistemare un tratto di marciapiede per farlo diventare ciclopedonale e di chi realizza ulteriori attraversamenti pedonali rialzati, e per fare prima, per farsi bello, per salvare le radici dei bagolari, evita di far controllare la rete fognaria ed evita di dimensionarla alle nuove necessità di scarico acque piovane.

La nuova ciclopedonale di via Roma è fatta senza considerare un corretto dimensionamento dei diametri degli scarichi per l’acqua piovana dovuta all’aumento del numero di scarichi per l’acqua piovana a seguito della realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

Questo significa che la nuova pista ciclopedonale sarà da rifare da capo e questa volta sarà da rifare utilizzando la testa!

E’ stato uno spreco di denaro pubblico grave, visto che bisognerà intervenire di nuovo per sanare la situazione attuale utilizzando nuove risorse economiche che si sarebbero potute spendere prima se ci si fosse messa la testa.

Dopo aver letto il verbale del sopralluogo tecnico dell’11 ottobre non capiamo come possa stare ancora al suo posto l’assessore Franco Casali e soprattutto come non si scusi con tutti nella sua risposta, ma si permetta pure di scaricare le sue colpe. Questa amministrazione è senza vergogna. Abbatte delle piante nel parco dell’ex Seminario quando le loro radici non danno fastidio a nessuno e difende a spada tratta i bagolari di via Roma che invece con le loro radici intasano i tombini e allagano la strada.

