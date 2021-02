SARONNO – Con una story sulla sua pagina instagram Clio Zammatteo, nota come Clio Make up ha raccontato il lieto fine della sua disavventura. Settimana scorsa la nota truccatrice, youtuber, imprenditrice e conduttrice televisiva aveva raccontato di aver perso la propria borsa ed aveva lanciato un appello non tanto per il valore o per i soldi ma per i documenti e gli oggetti personale.

Domenica, raggiante, ha raccontato di come sia tornata in possesso della borsa e di quasi tutto il suo contenuto. In sostanza è stata ritrovata in un fosse e Giulia ha riconosciuto dai documenti che era la borsa di Clio e l’ha contattata. La borsa è stata recuperata dal marito della truccatrice. Con un rapido controllo è emerso che mancavano i soli una cinquantina di euro e gli occhiali da sole.

Clio ha tenuto a ringraziare Giulia per la restituzione e in generale la community che ha permesso il ritrovamento.

(foto: la stories con cui l’influencer ha raccontato la fine della disavventura)