SARONNO – Una chiacchierata sui principali temi e le notizie più lette sul Saronno negli ultimi sette giorni per partire “sul pezzo” con la nuova settimana. E’ questo l’obiettivo di Sette per venti la nuova rubrica che vede la direttrice de ilSaronno Sara Giudici e l’esperto di comunicazione Franco Colombo commentare e riassumere (questa settimana siamo andati un po’ lunghi ma miglioreremo) le notizie principali del Saronnese.

qui il video su fb CLICCA QUI PER IL VIDEO

In questa puntata zero troverete: un excursus sulla situazione dell’ospedale di Saronno con la notizia di un possibile addio all’Asst Valle Olona (da sempre vista in città un po’ come matrigna) per sfruttare nuove sinergie e un punto sulla vicenda dell’auto che è entrata ad alta velocità in corso Italia. Da questo punto di vista sottolineaiamo la dicotomia tra i tantissimi commenti dei cittadini che chiedono un potenziamento della sicurezza e il silenzio della politica e delle istituzioni.

Non manca un approfondimento sulla comunita pastorale saronnese prima scossa dal lutto per don Luigi Carnelli e poi rinnovata dalla nomina del nuovo decano don Riccardo Pontani attualmente parroco di Origgio.

Sul fronte politico un’analisi sulla conclusione dell’affaire nomine Focris e un’introduzione sul piano urbanistico dell’ex Parma su cui si sono registrati i primi interventi e che resterà al centro del dibattito politico.

Tra le curiosità la notizia della ventenne chiusa in bagno, il ritrovamento della borsa dell’influencer Clio e la giornata internazionale dei calzini spaiati (anche con qualche backstage di redazione)