Coronavirus in Lombardia, Bertolaso: “Per l’estate, tutti vaccinati”

MILANO – “È ragionevole che nelle prime settimane dell’estate tutta la Lombardia possa essere vaccinata. In Inghilterra, dall’8 dicembre a oggi hanno vaccinato 5 milioni di abitanti e per la fine di febbraio arriveranno a 15 milioni. E noi siamo forse meno bravi degli inglesi?” E’ uno dei passaggi più significativi dell’intervista che Guido Bertolaso, da oggi responsabile dell’attuazione e coordinamento del piano vaccini anti Covid per Regione Lombardia, ha rilasciato nel pomeriggio all’agenzia di stampa regionale, Lombardia notizie online.

Oggi calo generalizzato dei “numeri” relativi ai nuovi casi positivi al coronavirus. Nel Varesotto +66, nel Comasco +67 ed in Brianza +45.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 22.699 tamponi effettuati, sono 912 i nuovi positivi (4 per cento, ieri 6.3 per cento). I guariti e dimessi sono 2.765. I decessi in Lombardia, +63 (ieri erano stati +52).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: il vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti con il presidente Attilio Fontana e Guido Bertolaso)

02022021