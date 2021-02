Gatta Gaetana, missione compiuta per Enpa Saronno. Grazie a Facebook

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – “Gaetana si era persa qualche giorno fa in località Dal Pozzo di Ceriano Laghetto e per fortuna è stata messa in sicurezza da ragazzi accorti e portata dal veterinario. La padrona era preoccupatissima: come avrebbe fatto senza la sua gattona di 15 anni?” Un interrogativo a fronte del quale, come ricordano i volontari di Enpa Varese e Saronno che si sono occupati del “caso”, è stato possibile giungere ad un lieto fine.

“Per fortuna, grazie alle condivisioni del post, siamo stati contattati e Gaetana ha potuto tornare a casa! Una condivisione può tutto” fanno notare dall’Enpa. La micia era stata trovata sabato 23 gennaio a Ceriano Laghetto nei pressi dei giardinetti del centro civico di via Carso, in località Dal pozzo. I volontari Enpa avevsa lanciato un appello su Facebook, che ha rapidamente consentito di rintracciare la proprietaria.

(foto: la gatta Gaetana lascia, in buona salute, l’ambulatorio del veterinario)

04022021