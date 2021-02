Ospedale di Saronno, Andrea Monti: “Vogliamo valorizzarlo e rilanciarlo, non chiuderlo”

SARONNO – Pubblichiamo integralmente l’intervento di Andrea Monti consigliere regionale della Lega in merito al nuovo percorso per la valorizzazione dell’ospedale di Saronno.

“Il percorso tracciato sono sicuro che potrà dare ulteriore slancio all’ospedale di Saronno. Insieme ai sindaci delle Groane, pur non rappresentando territori afferenti all’ASST Valle Olona, siamo particolarmente interessati alla questione, vista la posizione strategica della città, che è a cavallo di quattro province. Siamo reduci da un percorso del tutto simile come la modifica dei confini dell’ASST Monza e l’inserimento di Desio nella nuova ASST Brianza. Durante questo periodo abbiamo toccato con mano come i cittadini non guardino i confini amministrativi quando si tratta di bisogni sanitari, motivo per cui tanti brianzoli hanno come riferimento Saranno. Ciò non significa che il confine non sia determinante ai fini della mission delle nostre strutture ospedaliere. Veniamo da mesi di polemiche pretestuose, duranti i quali Regione Lombardia era accusata di voler chiudere Saronno. Non è mai stata nostra intenzione, anzi, i 20 milioni di euro di investimenti dimostrano il contrario. In ottica di miglioramento degli standard erogativi, vale la pena valutare lo spostamento di Saronno sotto un’azienda. Il territorio si aspetta risposte e il coinvolgimento dei sindaci, a prescindere dalla propria collocazione politica, dei tecnici e degli operatori sanitari va proprio in questa direzione. Vogliamo rilanciare il presidio e oggi inizia un percorso che va al di là della politica, visto che durante la campagna elettorale di Saranno qualcuno ha cavalcato strumentalmente la questione. Anche sulla medicina territoriale abbiamo assistito a troppe speculazioni politiche e a slogan ma poi bisogna passare dalle parole ai fatti se si vuole aumentare l’offerta sanitaria. L’interlocuzione con la vicepresidente, Letizia Moratti, dimostra che c’è una coesione politica forte per rilanciare il presidio anziché chiuderlo come qualcuno vuol far credere”.

Questo il punto di vista del consigliere regionale brianzolo della Lega, Andrea Monti.