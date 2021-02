TRADATE – SARONNO – Nella giornata di ieri, i carabinieri della tenenza di Tradate, hanno tratto in arresto un uomo di vent’anni di origini romene e domiciliato a Milano per tentata truffa ai danni dello stato.

L’uomo, è stato sorpreso presso l’ufficio postale di Venegono Inferiore, mentre con l’utilizzo di documenti d’identità falsi cercava di riscuotere la tessera destinata ai percettori di reddito di cittadinanza. Alcuni dipendenti infatti, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo chiedevano l’intervento dei carabinieri che in breve tempo, dopo alcuni sviluppi investigativi sotto il coordinamento della Procura di Varese, riscontravano la falsità dei documenti in possesso dell’uomo e lo traevano pertanto in arresto. Se la truffa fosse andata a buon fine avrebbe fruttato al ventenne circa 1500 euro, ossia la somma che l’Inps aveva riconosciuto sulla scorta delle dichiarazioni fornite in sede di richiesta del reddito di cittadinanza. Documentazione anche questa che sarà acquisita e vagliata dai carabinieri.

(foto archivio: un pattuglia dei carabinieri)

