SALUZZO – Colpo grosso della Caronnese che domenica pomeriggio ha espugnato il terreno dei piemontesi del Saluzzo: a decidere l’esito del match, che rilancia i rossoblù nelle zona alte della classifica di serie D, il rigore trasformato dal bomber Stefano Banfi al 25′.

La cronaca – Al 16′ pericolosa la Caronnese con una conclusione di Siani mentre al 23′ si fanno vedere in avanti i locali ma su un invitate cross in area nessuno riesce ad intervenire. Al 25′ l’episodio decisivo: l’arbitro decreta il penalty per un tocco di mano di Caldarola, segna Banfi (foto) ed è 0-1. Poi il Saluzzo prova ad alzare il baricentro del gioco ma per Marietta non si segnalano eccessivi patemi d’animo.

Nella ripresa occasione in apertura per la Caronnese, un tiro di Siani da distanza ravvicinata ma la conclusione non è potente ed è facile preda di De Marino poi nel Saluzzo gli inserimenti di Carrer e Scavone, che però non cambiano la partita, si va avanti senza troppi sussulti sino al triplice fischio. Si è giocato, a parte chiuse per l’emergenza coronavirus, per la 19′ giornata.

Saluzzo-Caronnese 0-1

SALUZZO: De Marino, Bedino, Arkaxuiu, Caldarola, Carli, Supertino (29′ st Carrer), Sardo (29′ st Scavone), Mazzafera, Gonella, Tosi, Serino All. Boschetto.

CARONNESE: Marietta, Zoughi (28′ st Becerri), Arcidiacono, Galletti, Travaglini, Gargiulo, Banfi, Putzolu, Siani, Vernocchi, Cali All. Gatti.

Arbitro: Lingamoorthy di Genova (Isolabella di Novi Ligure e Frunza di Novi Ligure).

Marcatore: 25′ pt Banfi (C) (rig.).

07022021