CARONNO PERTUSELLA – Momenti di apprensione, questa mattina, per un 63enne, vittima di una caduta accidentale all’interno di un plesso lavorativo di via Lodi, nella zona industriale di Caronno Pertusella, non lontano dall’ex statale Varesina. Dove molti passanti hanno notato, erano le 11.50, l’arrivo dei mezzi di soccorso. Sul posto, infatti, è sopraggiunta una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese, il cui personale ha chiesto anche il supporto dell’elisoccorso, che è arrivato da Milano.

Per fortuna la situazione è rapidamente migliorata: le condizioni dell’uomo sono apparse buone, si è rapidamente ripreso ma è stato comunque accompagnato con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per tutti gli accertamenti medici del caso. Gli agenti della vigilanza urbana caronnese, da parte loro, hanno avviato approfondimenti al fine di ricostruire con precisione quanto successo.

(foto archivio: intervento dell’elisoccorso e dell’ambulanza per una precedente emergenza medica sempre nella zona del basso varesotto)

08022021