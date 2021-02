Cislago, a Villa Isacchi ha riaperto il centro anziani

CISLAGO – Sanificazione al centro anziani di Cislago, e sono state anche eseguite le pulizie generali: da lunedì scorso la strutta che ha sede a Villa Isacchi in centro al paese è stata riaperta. E’ in funzione, nel rispetto delle norme anti covid, dalle 14 alle 18 di lunedì e venerdì mattina dalle 8 e sino alle 12.

La Villa comune Isacchi si trova in via Magenta a Cislago.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.