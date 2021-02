SARONNO – Sacchetti della spazzatura, laterizi, rifiuti domestici, buste dei fast food e persino qualche ingombrante. E’ lo spettacolo che si vede “correre” dietro al finestrino percorrendo la tangenzialina che collega Saronno a Solaro, Ceriano Laghetto e il Comasco.

L’arteria corre in mezzo ai campi e di notte, con le piazzole isolate, si presta ad essere teatro di abbandoni di rifiuti indesiderati. Di giorno però i rifiuti danno “bella mostra” di sé a tutti gli automobilisti di passaggio rappresentando un biglietto da visita non proprio invidiabile per chi entra ed esce dalla città di Saronno. A segnalare il problema diversi abitanti della Cassina Ferrara la frazione che corre parallela all’arteria e che utilizzano quotidianamente la tangenzialina. La strada è condivisa tra il comune di Ceriano Laghetto, Saronno e la provincia di Como che con compentenze diverse dovrebbero occuparsi pulizia e manutezione. “In passato ci sono stati interventi di pulizia sollecitati più volte dall’Amministrazione di Saronno ma da troppi mesi questo spazio è stato dimenticato”.

Effettivamente la situazione era arrivata ad essere talmente critica che l’ex sindaco di Ceriano Dante Cattaneo aveva più volte pulito l’arteria con la polizia locale mentre l’ex assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone aveva con il primo cittadino di Ceriano Laghetto Roberto Crippa, a colpiti di solleciti e lettere, ottenuto alcuni interventi straordinari dalla provincia di Como.