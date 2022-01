SARONNO – “Cara direttrice è con grande amarezza che ti mando questo whatsapp per segnalare, ancora una volta, il grande degrado di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto”.

Inizia così il messaggio inviato ieri alla nostra redazione da un sessantenne saronnese che vive nel quartiere Santuario.

“Solo qualche settimana fa ho avuto la gioia di vedere il monumento che si trova vicino alla mia abitazione e che vedo quotidianamente in ordine, illuminato e ben curato. Ho poi scoperto con ilSaronno che era per la cerimonia per l’ignoto Milite.

Oggi primo dell’anno conto almeno 5 scatolette di tonno vuote sparse per l’aiuola, diversi sacchetti vuoti e altrettante bottiglie di birra che ormai la fanno da padrone anche nella fontana riqualificata. Ci sono anche diversi pezzi di pane che stanno facendo la gioai dei piccioni”.

Amara la chiosa: “L’anno è appena cambiato ma il degrado è sempre lo stesso e spadroneggia sempre“.

