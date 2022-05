x x

SARONNO – In meno di 2 ore sono tre diverse le segnalazioni arrivate alla redazione de ilSaronno su situazioni di degrado in città. Con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle restrizione i saronnesi sono tornati a vivere gli spazi comuni della città e anche a notarne il degrado, sporco e incuria.

Diversi i soggetti chiamati ad intervenire, dal Comune ad Amsa, ma il comun denominatore delle segnalazioni è la richiesta di una maggior attenzione per il decoro e la pulizia non solo per prevenire questi problemi ma anche per intervenire con rapidità in caso di segnalazioni.

Nel dettaglio si parte dal Parco Lura dove ieri mattina c’era una montagna di rifiuti abbandonati all’inizio dell’area verde, verosimilmente, resti del weekend con decine di sacchetti e rifiuti accatastati che certo non davano un bello spettacolo. Un bel biglietto da visita non proprio edificante per chi entrava nel polmone verde cittadino. Diverso il problema in Cascina Colombara, zona sud della città, dove la spazzatura non è stata raccolta “malgrado le segnalazioni dei residenti” preoccupati da cattivo odore e il rischio per l’arrivo di topi e insetti.

Non sono sacchetti di rifiuti ma tovaglioli, bottiglie, scatolini e altra spazzatura quella che dà “bella mostra” nei parcheggi di viale Escrivà finendo per dare un’immagine di degrado e poco attenzione a chi arriva in città per utilizzare la stazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn