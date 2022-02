x x

SARONNO – Degrado nella sala d’aspetto dell’ospedale di piazza Borella a Saronno: la denuncia viene dai social. Stanno facendo scalpore le foto (ne pubblichiamo un particolare) comparse nelle scorse ore, realizzata da una cittadina e che testimoniano la situazione che si è ritrovata di fronte nella struttura ospedaliera. Un senza tetto che dormiva steso fra più sedie, a terra sporcizia e cartacce.

Proprio nei giorni scorsi si era per l’ennesima volta registrata la presenza di “abusivi” nelle sale d’aspetto e negli altri dei vari reparti, dove entrano per trascorrere la nottata al caldo. Ed anche nel recente passato non sono mancati i momenti di tensione con il personale.

(foto: una delle immagini comparse sui social per sottolineare la situazione che si è registrata nella sala d’aspetto della struttura ospedaliera)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

11022022