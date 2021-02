Somministrate oggi prime delle 40 mila dosi Astrazeneca in Lombardia

MILANO – “Sono state somministrate le prime dosi di vaccino AstraZeneca nelle Asst dell’Ats della Montagna e al “Poma” di Mantova. Da lunedì 15 febbraio, partiranno in tutto il territorio regionale”. Lo fa sapere una nota dell’assessorato al Welfare della Regione Lombardia, guidato da Letizia Moratti.

“Sono circa 40.000 le dosi di AstraZeneca giunte nei centri vaccinali delle Ats lombarde che, secondo le indicazioni della struttura del commissario Domenico Arcuri, sono rivolte, al momento, ai soggetti sotto i 55 anni senza alcuna patologia. Saranno dunque somministrate prima a medici, odontoiatri, farmacisti ed altro personale sanitario nell’ambito della Fase 1 bis della campagna anti-covid e successivamente al personale scolastico e forze dell’ordine” fanno sapere della Regione.

Peggiorano i dati italiani dell’emergenza coronavirus. In Lombardia spiccano oggi gli oltre 600 casi della provincia di Milano ed i quasi 800 nel Brescano. Relativamente bassi oggi Varesotto (+64) e Comasco (+60) mentre la Brianza è a +145.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono 2.434 i nuovi positivi (5,8 per cento sul totale dei tamponi effettuati; ieri era stato il 5 per cento). I guariti e dimessi sono 1.981. I decessi oggi sono stati +54 (ieri erano stati +39).

(foto archivio: l’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti)

