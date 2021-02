Crollo in centro a Misinto, calcinacci in strada da Villa Lanzani

MISINTO – Il crollo di alcuni calcinacci dall’edificio storico di Villa Lanzani in centro a Misinto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Lazzate per l’iniziale messa in sicurezza dell’area. L’antico palazzo si trova in via Volta. Sembra che il problema sia dovuto al crollo della soletta interna ed alla conseguente caduta di alcuni calcinacci in strada. I muri perimetrali andranno dunque messi in sicurezza, probabilmente con delle paratie, per sorreggere la struttura e isolarla dal passaggio pubblico.

Sul posto è giunto anche il sindaco Matteo Piuri che ha subito contattato la proprietà e ha richiesto un intervento di contenimento immediato. Si procederà domani mattina con un’ordinanza che intimerà la messa in sicurezza dello stabile. I vigili del fuoco hanno già notificato alla proprietà una diffida di messa in sicurezza. Nel frattempo la strada rimarrà cintata a titolo precauzionale per evitare che un nuovo distacco possa coinvolgere passanti o automobili. I pompieri hanno lavorato dalle 15.30 circa, ma in serata la via di passaggio risulta ancora chiusa. Sono obbligatori percorsi alternativi per uscire dal centro paese.

16022021