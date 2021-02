CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella sono in programma diversi interventi su strade e marciapiedi del. Dal mese di aprile, infatti, inizieranno i lavori di riqualificazione di alcune vie comunali (tappetino stradale) e la riqualificazione e realizzazione di nuovi marciapiedi.

L’ordine di realizzazione degli interventi non è ancora stabilito, ma l’amministrazione comunale provvederà ad informare la cittadinanza attraverso i consueti canali di comunicazione, ossia il sito comunale e la app Municipium.

Il comune chiede, inoltre, ai cittadini che hanno in programma interventi che prevedono manomissione del suolo pubblico nelle vie interessate, di eseguire gli stessi prima dell’inizio dei lavori sulle strade, contattando il numero telefonico 02 96512330 o mandando una mail: [email protected]

Le strade interessate nella riqualificazione sono sono via Lainate, via Monte Grappa, via Bainsizza, via Torricelli, via Pacinotti, via Enrico Fermi, via Galileo Ferraris, via Oberdan, via Verdi, corso della Vittoria, vicolo Po, vicolo Alpi, via Sant’Alessandro e via Adua.

(foto d’archivio)