SARONNO / TRADATE – Nuovi casi positivi al coronavirus: nella giornata odierna a Saronno ne sono stati registrati +6 mentre a Tradate +4.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno: 2.968 (2.962)

Tradate: 1.402 (1.398)

Nuovi casi a Gerenzano; molti a Caronno Pertusella. Nelle vicine Groane incrementi dei casi sia nei principali centri di Limbiate e Cesano Maderno, che in quelli minori da Ceriano Laghetto a Lazzate, da Cogliate a Misinto. Casi anche nella bassa comasca a Lomazzo.

Sono complessivamente +673 i nuovi casi di positività al coronavirus che sono stati registrati oggi nella zona. Nel dettaglio, in provincia di Varese +238 (ieri +528), di Como +229 (ieri +295) e Monza Brianza +206 (ieri +462).

E’ di oltre tremila nuovi casi positivi (3.019) al coronavirus il bilancio odierno in Lombardia, la percenturale dei tamponi positivi rispetto al numero di test effettuati scende lievemente da ieri, a 6.86 per cento (contro il 7.18 per cento di ieri) ma resta alta. Il numero totale dei decessi oggi in Lombardia è di +37 (ieri +33).

(foto archivio: il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, sensibilizza al rispetto delle regole anti-covid)

20022021