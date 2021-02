SARONNO – Dopo un lungo periodo di forzata chiusura dovuto alla diffusione del contagio da Coronvirus, il Mils, Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese, riaprirà al pubblico a partire dalla giornata di martedì 2 marzo.

In linea con le disposizioni del governo che autorizzano l’apertura dei musei solo nei giorni feriali, il Mils sarà aperto alla cittadinanza il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17, giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

L’ingresso e la visita saranno consentiti solo a coloro che si presentano muniti di mascherina e nel rispetto di norme di comportamento anti-contagio utili a garantire la massima sicurezza dei visitatori e del personale del museo.

Gli orari di apertura potrebbero variare – comunica il museo saronnese di via don Griffanti 6 – in seguito ad ulteriori variazioni delle disposizioni che il governo potrebbe approvare in futuro, a seconda dell’andamento della pandemia da Coronavirus e della situazione emergenziale.

(in foto: l’ingresso del museo dell’industria e del lavoro saronnese visto dal parcheggio.)

