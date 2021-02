MILANO – La Pallavolo Saronno festeggia ancora, e lo fa nel tendone dell’Allianz Cloud di Milano. A farne le spese sono i giovani Diavoli Rosa Brugherio, che escono da questo sabato sera senza punti conquistati e con zero set vinti. Per gli amaretti di Igor Galimberti è il secondo successo consecutivo dopo quello di settimana scorsa contro lo Yaka Volley Malnate.

Un risultato rotondo per i biancoblù, i quali però hanno dovuto faticare nel primo e nel terzo set rimontando da una situazione di svantaggio. La contesa, però si è chiusa in poco più di un’ora con i punteggi di 22-25, 14-25, 19-25.

Per la Pallavolo Saronno è il miglior modo possibile in cui avvicinarsi al grande appuntamento di sabato 6 marzo. Tra le mura amiche del PalaDozio arriva infatti la Rossella ETS Caronno Pertusella per il più classico dei derby varesini. L’obiettivo per gli amaretti è chiaro: confermare i progressi delle ultime settimane e vendicare la sconfitta per 3-1 nel derby d’andata.