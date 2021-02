CARONNO PERTUSELLA – Resta, dall’inizio della pandemia, uno dei comuni del Varesotto con il maggior numero di casi registrati, e purtroppo negli ultimi giorni i numeri sono tornati in crescita. Il riferimento va a Caronno Pertusella. L’Amministrazione comunale del sindaco Marco Giudici (qui in foto con un volontario del Gruppo locale di protezione civile) ha appena fornito un quadro aggiornato della situazione in città, in base ai dati diffusi da Ats Insubria. A Caronno Pertusella le persone attualmente positive sono 46, i guariti dall’inizio della pandemia sono stati 1.172.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

24022021