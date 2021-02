SARONNO – Una dura critica della società occidentale contemporanea; non ci sono mezzi termini nelle parole del primo singolo ufficiale di Daniele Pistone, artista saronnese emergente, dal titolo “Asini”.

Il singolo esprime frustrazione nei confronti di quegli standard e di quei principi che caratterizzano la società di oggi. Regole di vita che – come comunica il testo – portano gli uomini a commettere sempre gli stessi errori all’insegna della vanità e del disprezzo, conformarsi gli uni agli altri senza pensieri originali, senza evidenziare i loro talenti e i loro sogni.

E un sogno, quello della musica, Daniele Pistone insegue con lucidità: non cerca la fama, sa che le possibilità di sfondare per un cantante emergente sono poche. Il musicista saronnese, quindi, trova la sua felicità cantando per le strade di Lisbona, dove vive, pubblicando i suoi singoli, suonando i diversi strumenti che ha imparato da autodidatta.

“Asini” parla anche di questo: la ricerca di una felicità priva di standard e, soprattutto, che non giudichi stili di vita diversi.

“Non esiste nessun protocollo di vita firmato da nessun dio – afferma il giovane talento saronnese – Non c’è un meglio o un peggio. Cerca la tua felicità e rispetta quella degli altri”.

(in foto: un fotogramma del video “Asini” di Daniele Pistone)

25022021