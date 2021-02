Cade sulle scale del supermercato a Saronno, arriva l’ambulanza

SARONNO – Caduta sulle scale del supermercato: è successo nella struttura commerciale della centralissima piazza Libertà di Saronno. L’allarme è scattato alle 11 di ieri mattina, sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata una ambulanza del Sos Uboldo, attivata dal centralino delle emergenze sanitarie regionali, Areu. Protagonista della caduta accidentale è stato un pensionato di 92 anni. Si è comunque subito ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nel pomeriggio ulteriore intervento dell’ambulanza, sempre per una caduta accidentale ma in piazzale Santuario. E’ successo alle 16, in questo caso è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese il cui equipaggio si è preso cura del ferito, un anziano di 78 anni. Anche in questo caso non si è trattato di un episodio di particolare gravità, l’anziano è stato medicato dal personale infermieristico e non ha riportato gravi lesioni.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza in centro a Saronno per una caduta accidentale)

