Covid – vaccinazioni, Monti (Lega) : “A Saronno uno degli hub di riferimento per la provincia di Varese”

SARONNO – “Ringrazio la vicepresidente, Letizia Moratti, e il Direttore Generale al Welfare, Giovanni Pavesi, per aver raccolto il mio invito a collocare a Saronno uno degli hub per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 in provincia di Varese. In questo modo, tutti i cittadini che vivono nel territorio saronnese potranno beneficiare di un riferimento fondamentale quando partirà la vaccinazione di massa”.

Così Emanuele Monti, presidente della commissione sanità e politiche sociali al Pirellone, in merito alla programmazione della campagna vaccinale di massa, approvata oggi dalla Giunta regionale, che colloca a Saronno uno degli hub di riferimento per la provincia di Varese.

“Una risposta concreta – continua – che dimostra come Regione Lombardia abbia a cuore il territorio saronnese. Nonostante le accuse strumentali che ci sono state rivolte nelle ultime settimane, in merito alla presunta chiusura dell’ospedale, ancora una volta rispondiamo con i fatti”.

(foto Emanuele Monti, presidente della commissione sanità e politiche sociali di Regione Lombardia”