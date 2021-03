SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Paolo Grisorio in merito alla scomparsa di Walter Albertarelli.

Classe 1948, laurea in Scienze Motorie all’Università Cattolica

di Milano, paracadutista nella Folgore, inizialmente rugbista è divenuto poi allenatore di atletica, appassionato schermidore e preparatore atletico di questa disciplina sino a portare sul podio dei mondiali di categoria il fiorettista Martino Minuto.

In precedenza in staff nelle associazioni schermistiche di Desio e Monza, ha operato per poco meno di una decina di anni a Saronno dove ha portato la disciplina all’associazione Robur Saronno e in numerosi altri contesti sportivi.

Dal 2016 ha attratto su di sé l’interesse di alcuni genitori che gli hanno riconosciuto una pressoché unica valenza educativa nella formazione dei giovani tramite questo sport e ha contribuito con la sua disponibilità e la sua ferma volontà alla nascita di Scherma Saronno.

Instancabile allenatore e uomo dal carattere forte, impulsivo, tenace, ha preparato per anni gli esordi di tutti i nostri atleti, anche di quelli che partendo da Saronno si sono poi espressi al meglio in altri contesti sportivi sia regionali che nazionali. Pur avendo sospeso l’attività per motivi di salute dal 2018 è stato il costante riferimento per le attività di preparazione atletica della nostra Associazione. E’ mancato lunedì mattina ed è salito al Cielo lasciando un po’ più vuoto il nostro pezzetto di terra. Sappiamo che lo rivedremo.