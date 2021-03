SARONNO – Momenti di grande paura ma per fortuna poche conseguenze fisiche per una pensionata saronnese di 81 anni, che è stata scippata da un malvivente, che l’ha affrontata per la strada. Il fattaccio è accaduto ieri mattina alle 11.45 in via Damiano Chiesa a Saronno, una traversa di via Varese nella zona residenziale a nord della città.

E’ successo tutto in pochi attimi, un bandito solitario ha preso di mira l’anziana, le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra, ed è scappato. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri che hanno anche effettuato ricerche del rapinatore in tutta la zona, ma non è stato trovato: subito dopo lo scippo si era allonanato di corsa. Proseguono le indagini per identificarlo. La pensionata è stata invece trasportata con una ambulanza della Croce rossa all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicata di alcune contusioni, per fortuna non gravi. Misero il bottino, nella borsa c’era una modestissima somma di denaro.

(foto archivio)

