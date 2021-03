SARONNO – L’anziana caduta in casa chiedeva aiuto ma i vicini che hanno sentito il suo appello non potevano intervenire perchè la porta era chiusa a chiave. A risolvere l’impasse che si è creata l’altro pomeriggio in condominio in via Amendola nel cuore del quartiere Matteotti sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che alle 15 sono arrivati sul posto. Passando del tetto dello spazio polifunzionale ed armati di scala i pompieri hanno raggiunto la finestra dell’appartamento, l’hanno aperta ed entrati in casa hanno permesso l’accesso agli uomini della Croce rossa che hanno portato l’anziana all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Il provvidenziale intervento dei pompieri ha permesso una rapida risoluzione del problema proprio come avvenuto in un episodio analogo qualche settimana fa in via Monti dove i vigili del fuoco si sono arrampicati “sopra gli stand dei mercato” per raggiungere un’altra anziana vittima di malore poi soccorsa dal personale sanitario.

