Monsignor Centemeri scrive al Coro Alpe: “Ricordate Balossi continuando a cantare, donando bellezza”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera dell’ex prevosto monsignor Angelo Centemeri in ricordo di Francesco Balossi ex presidente del Coro Alpe di cui si terranno oggi i funerali alla chiesa di San Francesco.

Carissimi amici del Coro Alpe

mi unisco al vostro compianto per la partenza del vostro presidente Francesco Balossi.

L’ultima volta che l’ho visto è stato qui, dove mi trovo ora, alla Casa Gianetti , insieme con voi, per il concerto atteso e gradito dagli anziani ospiti della casa. Aveva già i segni del suo male ma non mancava mai a quell’appuntamento. Era seduto su una sedia ma al suo posto nel coro. Affaticato ma sempre desideroso di esprimere, nel canto, la sua presenza cordiale.

Così un altro amico va avanti.

In questo tempo oscuro, in cui sembra prevalere il degrado, questa è una perdita che ci fa comprendere e valorizzare il dono che Francesco è stato per la sua famiglia, per il coro Alpe e per tutti noi che l’abbiamo incontrato. Ne abbiamo persi tanti di questi amici in questo terribile tempo della pandemia. Ma queste partenze ci lasciano un segno di speranza.

Ci sono tra noi, magari nascoste, persone valide che operano il bene e danno fiducia. Francesco era uno di questi, un vero amico, un uomo buono e positivo, voi l’avete confermato tre volte alla Presidenza del Coro, nella sua modestia aveva grandi doti che lo rendevano affidabile, capace di creare consenso, affabile con il suo sorriso, saggio nel parlare e fedele nella dedizione al suo impegno.

Non potrò essere presente al suo commiato, trattenuto dalla salvaguardia per gli ospiti nella Rsa, ma sarò con voi a cantare: “Signore delle cime”, il saluto, carico di fede e di speranza, che avete sempre dato, tra le lacrime, agli amici in partenza.

Celebrerò per lui la santa Messa nella solitudine della Cappella, immerso in questo grande mistero del nostro vivere e morire per lasciare una scia di bontà e di bellezza che porti speranza per questa vita, che attende il suo compimento nell’eternità. Ci ritroveremo!

Ricordatelo per continuare a cantare, a donare bellezza e armonia, a stimarvi e ad operare il bene, con l’amicizia di sempre. Don Angelo Centemeri