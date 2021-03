SARONNO – L’assemblea generale dell’Onu ha dichiarato il 2021 Anno Internazionale della Frutta e della Verdura (Aifv). L’Aifv 2021 rappresenta un’opportunità unica per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della frutta e della verdura per l’alimentazione umana, la sicurezza alimentare e la salute, nonché per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu.

A fronte di questo importante evento mondiale l’Associazione Semplice terra, con la partecipazione di Il Sandalo equosolidale, Villaggio Sos, Bottega Contadina del Villaggio, Slow food Or.Sa, Acacie di Lattuada e Mercato contadino, indice una iniziativa a premi di fotografie e disegni sul tema “Frutta e verdura dei nostri orti e frutteti”.

L’iniziativa fotografica è aperta a tutti, mentre l’iniziativa dei disegni è riservata ai bambini e ai ragazzi delle scuole primaria e secondaria di I grado.

Per partecipare a questa iniziativa bisogna attenersi ed accettare il “Regolamento iniziativa fotografica e disegni anno 2021 aifv” che può essere scaricato dal sito www.sempliceterra.it

Nel Regolamento si trovano tutte le informazioni sull’iniziativa.

Le 40 migliori opere di ogni sezione saranno esposte al pubblico e verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria: fotografie, disegni Scuola Primaria e disegni Scuola Secondaria di I grado.

