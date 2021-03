Ceriano Laghetto, nuovi spogliatoi al centro sportivo. Arriva anche campo di basket

CERIANO LAGHETTO – Proseguono i lavori nei diversi cantieri aperti sul territorio comunale in queste settimane. Si tratta di lavori pubblici che rientrano nella programmazione messa a bilancio dell’Amministrazione comunale nei mesi precedenti e che si stanno avviando a conclusione con la realizzazione di opere che andranno a migliorare la disponibilità di spazi e servizi per i cittadini. Il principale intervento in fase di esecuzione è il nuovo blocco spogliatoi del campo sportivo di via Stra Meda, che va ad ultimare l’intervento di riqualificazione complessiva dell’impianto sportivo, arricchito di nuovi campi, illuminazione e impianto di irrigazione automatico. Il costo dell’operazione, finanziato da Regione Lombardia è pari a 120 mila euro.

A breve sarà completato anche il campo da basket esterno della scuola secondaria con l’installazione dei canestri, migliorando ulteriormente anche l’offerta sportiva per i ragazzi che frequentano le scuole. Il progetto sarà in parte finanziato da Regione Lombardia.

(foto: lavori in corso per i nuovi spogliatoi del centro sportivo di Ceriano Laghetto)

04032021