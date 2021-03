CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Mattia Alfonsi, consigliere comunale della Lega, riguardo alla situazione dei cantieri.

“Passati quasi due mesi dalla segnalazione da noi raccolta e poi esposta alla stampa, purtroppo nulla è cambiato, anzi il cantiere sembra essere in completo stato di abbandono.

Cosa sta succedendo? Sappiamo che la burocrazia è davvero un osso duro, ma perché tutti questi rallentamenti?

Ricordiamo che questa piccola rotonda è molto battuta, anche da veicoli pesanti e spesso da pedoni che la attraversano.

Oltre alla continua assenza della segnaletica luminosa, spesso i cartelli stradali che dovrebbero segnalare i “lavori in corso” sono sparsi e ribaltati, persino sulla carreggiata.

Come può passare inosservata una situazione oltretutto pericolosa?

Soprattutto, per quanto tempo ancora?

Purtroppo non è il solo cantiere fermo nelle varie zone del paese, uno è proprio a fianco del palazzo municipale. Che succede?

Nonostante il nostro messaggio verrà frainteso e attaccato dall’amministrazione, auspichiamo e chiediamo loro nuovamente una maggior attenzione, in particolare all’assessorato lavori pubblici e manutenzioni al fine che questi cantieri possano concludersi nel minor tempo possibile.”

(In foto : rotonda cantiere Damiano Chiesa, Sant’Alessandro)

16032021