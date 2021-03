LIMBIATE – Stanno procedendo nei tempi previsti i lavori avviati a fine febbraio lungo la via Marconi a Limbite, dove l’amministrazione comunale ha programmato un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza.

Grazie ad un contributo cospicuo arrivato da Regione Lombardia (di circa 460.000 euro) è stato redatto un progetto per il rifacimento dell’asfalto lungo la via Marconi, per la creazione di un nuovo marciapiede nel tratto compreso tra viale Lombardia e via Tiziano, e per la riqualificazione delle sponde del canale Villoresi. L’intervento costerà in totale 580.000 euro e verrà poi completato con la messa in sicurezza di tutta la pista ciclopedonale: 103 corpi luminosi a led saranno installati dalla Hera Luce, la società che si è aggiudicata per 15 anni la gestione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale a partire da questo 2021. Nelle migliorie della gara d’appalto, la Hera Luce ha inserito proprio il potenziamento dell’illuminazione lungo la ciclabile del canale Villoresi.

16032021