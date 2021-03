MILANO – In Lombardia, al 15 marzo, sono state somministrate 1.071.357 dosi di vaccino anti-Covid. Di queste 732.640 sono prime dosi e 338.717 sono seconde dosi. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, in Lombardia, sono 725.923, di questi hanno aderito 592.146 (82%). A questa mattina, tra gli aderenti, sono state somministrate 236.181 dosi (%).

Dall’inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente (1′ e 2′ dose) a questa categoria di cittadini 236.181 vaccini. Nella giornata di ieri, lunedì 15 marzo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase “1 ter”‘ 8.843 anziani a cui si aggiungono i 4.149 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 12.992 dosi somministrate agli over 80. La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 8.896 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 21.888 dosi di vaccino anti-Covid. Tra questi 7.937 riguardano il personale scolastico.

Ad oggi, inoltre, sono 218.021 le adesioni del personale scolastico. Si segnala che i valori cumulati possono variare nel tempo poiché alcuni centri vaccinali registrano alcune vaccinazioni in modalità differita per favorire l’operatività dei vaccinatori in alcuni casi specifici.

