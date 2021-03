Masciadri: “Pronti per la ripartenza, ma con le giuste condizioni. Una nuova chiusura sarebbe fatale”

SARONNO – Il teatro Giuditta Pasta torna a far sentire la propria voce con il presidente Oscar Masciadri in prima linea, in questo difficile anno per lo spettacolo e la cultura, nel tenere vivo il palco della sala di via Primo Maggio.

In una chiacchierata informale Masciadri racconta il rapporto con il pubblico, con gli sponsor “che continuano a sostenerci malgrado le chiusure e le difficoltà” e anche le preoccupazioni per la ripartenza. Dalla voglia di accendere i riflettori ed aprire le porte alla paura di nuove false partenze che creerebbero irreparabili problemi alla fondazione già alle prese con molti problemi. Non manca un accenno al primo spettacolo in streaming trasmesso dal Pasta.

Stasera su Facebook alle 21 l’intervista a Oscar Masciadri

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.