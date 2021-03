Novara e Pellai a Limbiate per “educare insieme”

LIMBIATE – Un percorso avviato lo scorso anno e interrotto poi per il lockdown ed ora ripreso, in modalità online, è quello dell’Educare Insieme, il progetto messo in campo dall’amministrazione limbiatese per riunire tutti i protagonisti dell’educazione.

In questo fase del progetto, si propongono due appuntamenti rivolti a genitori, educatori e al mondo associativo che vogliono essere un modo per condividere punti di vista e strategie educative. L’obiettivo resta quello di rafforzare la prevenzione dei fenomeni da dipendenza e di bullismo, educando al rispetto delle regole e alla convivenza civile e promuovendo la formazione e il consolidamento di una “comunità educante” sul territorio.

I due appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del comune di Limbiate sono in calendario per domani, 18 marzo, alle 20.45 (il dott. Daniele Novara con “Il coraggio di educare al tempo della pandemia”), e per giovedì 18 aprile alle 18 (il dott. Alberto Pellai con “Tutto troppo presto: sfide educative per genitori di figli digitali”).

17032021