LOMAZZO – Raffica di controlli stradali, da parte della polizia locale di Lomazzo, l’altra sera nelle vie del paese: sono state distribuite 30 contravvenzioni per eccesso di velocità e per altre violazioni del codice della strada.

“Attenti controlli contro il superamento dei limiti di velocità sulle strade urbane: comportamenti pericolosi che possono mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. Alcuni mesi fa il caso record, con un automobilista pizzicato a 171 chilometri all’ora sul rettilineo tra Lomazzo e Manera. Durante la presente campagna di controlli un automobilista viaggiava al doppio della velocità consentita, a 100 chilometri orari in un tratto urbano limitato a 50 chilometri orari – riepilogano i responabili dell’Amministrazione civica lomaesse – In altri casi sono scattate sanzioni per la mancata revisione dell’auto e per la circolazione con assicurazione scaduta, due comportamenti del tutto censurabili che mettono a rischio la sicurezza stradale”.

(foto archivio: polizia locale di Lomazzo in servizio nelle vie del paese)

18032021