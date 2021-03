Bimbo di 5 anni cade dalla bici, arriva l’ambulanza

COGLIATE – Momenti di apprensione ieri a Cogliate per un incidente stradale che ha visto coinvolto un bambino di 5 anni. L’allarme è scattato alle 15.30 quando il bimbo è rimasto vittima di una caduta della bicicletta, in via Montecatini. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce bianca di Seveso, i soccorritori hanno prestato le cure al giovanissimi direttamente in loco, il bimbi si è rapidamente ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Tutto si è quindi risolto nel migliore dei modi.

Tamponamento tra due auto, ieri alle 12.30, a Cesate in via 14′ strada: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, ed una ambulanza della Misericordia Arese il cui equipaggio ha soccorso l’unico ferito, un uomo di 49 anni, che è stato trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese, ha riportato comunque solo alcune lievi contusioni.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza sul territorio per una precedente emergenza medica)

