GERENZANO – Bimbo investito a Gerenzano, è successo oggi alle 16.30: il sinistro si è verificato in via Vittorio Alfieri nella zona centrale del paese. Il bambino era a piedi.

Sul posto immediato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese. Le cure sono state quindi tempestive ed il bambino, di 9 anni, si è ben presto ripreso, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo: la decisione è stata comunque quella di trasportarlo all’ospedale di Legnano con l’autolettiga, per tutti gli accertamenti clinici del caso; non ha comunque riportato gravi conseguenze per l’accaduto.

I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti del caso – come sempre avviene quando si verificano simili circostanze – al fine di chiarire con la massima precisione la dinamica del sinistro ed anche per mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è accaduto a Gerenzano.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa saronnese in servizio sul territorio)

27052021