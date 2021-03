SARONNO – Venerdì intorno alle 18,30 la polizia locale del comando di piazza Repubblica ha sanzionato un 2oenne che si trovava in via Fratelli Cervi senza indossare la mascherina e quindi senza rispettare le norme anticontagio in vigore.

La multa, da 400 euro euro, è stata così l’epilogo di uno dei controlli delle pattuglie realizzati per verificare il rispetto delle norme istituite con la zona rossa dal coprifuoco all’orario di chiusura dei locali, dall’uso della mascherina al fatto che l’attività dei bar si limiti ad asporto e consegna a domicilio.

A conferma l’intesa attività del comando di piazza Repubblica su questo fronte, sollecitata anche dal sindaco Augusto Airoldi che ha chiesto di usare ogni strumento dalla moral suasion alle sanzioni per stimolare i saronnesi al rispetto delle regole, il fatto che un’ora più tardi sono state multate 4 persone. In sostanza gli agenti hanno colto in flagrante un aperitivo al bar e quindi hanno sanzionato i tre clienti e ovviamente il titolare del bar che li ha servizi al bancone.

(foto archivio)

