Assembramenti a Solaro, due bar sanzionati e chiusi per 5 giorni e 18 clienti multati

SOLARO – Intervento anti assembramenti nel fine settimana a Solaro da parte dei carabinieri della stazione locale. L’attività dei militari è avvenuta domenica 28 marzo attorno alle 18.30 in due bar del centro paese, tra via Mazzini e via Pertini. Durante il controllo del territorio, gli uomini dell’arma hanno riscontrato la presenza in un caso di 11 avventori e nel secondo caso di 7.

La violazione delle norme per il contenimento del contagio da covid19 ha portato alla sanzione amministrativa nei confronti dei gestori di due bar con conseguente chiusura dei locali per cinque giorni. Per quanto riguarda i clienti, tutti maggiorenni, sorpresi a consumare all’interno delle attività commerciali, sono stati anche loro sanzionati ai sensi delle norme. Il totale delle multe tocca i 7.200 euro. Non si tratta degli unici controlli del fine settimana, anche la Polizia Locale è intervenuta all’esterno di un bar di via San Quirico sabato mattina per disperdere la piccola folla riunita sul marciapiede. Da segnalare anche le lunghe code di domenica pomeriggio all’unica gelateria del paese; in questo caso i clienti erano tutti regolarmente all’esterno dell’attività.

29032021