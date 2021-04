MILANO – A mezzogiorno a Milano in Regione Lombardia si è fatto il punto della situazione della campagna vaccinale con la presentazione del nuovo portale di Poste italiane per prenotare la vaccinazione. C’erano il governatore Attilio Fontana, la vicepresidente regionale Letizia Moratti ed il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso.

Ecco il link del portale per prenotare:

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

“Non apriamo un po’ a tutti ma come previsto dalla campagna vaccinale nazionale procederemo per fasce d’età – ha riepilogato Bertolaso – L’11 aprile finiamo con gli over 80, il 12 aprile inizia la fase per chi è nella fascia fra i 75 ed i 79 anni, che sono poco meno di mezzo milione di lombardi, e poi con le altre fasce d’età”.

Le vaccinazioni per fasce d’età (con due optizioni, per le fasce under 74, legate alle successive forniture di vaccini):

– over 80 vaccinazioni concluse entro l’11 aprile

– 75-79 anni, 449.862 lombardi, avvio prenotazioni il 2 aprile, vaccinazioni dal 12 aprile al 26 aprile

– 70-74 anni, 546.312 lombardi, avvio prenotazioni dal 15 aprile. Se sarà possibile eseguire 144 mila somministrazioni al giorno, dal 27 aprile al 8 maggio, altrimenti con le 35.340 mila somministrazioni attuali si concluderà il 12 maggio

– 60-69 anni, 1.189.119 lombardi, avvio prenotazioni il 22 aprile. Se 144 mila somministrazioni al giorno vaccinazioni dal 9 al 18 maggio, se 65 mila somministrazioni dal 13 maggio al 10 giugno.

– 50-59 anni, 1.592.070 lombardi, avvio prenotazioni 30 aprile o 15 maggio. Se 144 mila somministrazioni al giorno, vaccinazioni fra il 19 maggio e il 7 giugno, se 65 mila somministrazioni dal 10 giugno al 16 luglio.

– under 50, 4.073.278 lombardi, prenotazioni dal 14 maggio o dal 13 giugno. Se 144 mila somministrazioni al giorno, dal 8 giugno al 18 luglio, se 65 mila somministrazioni dal 17 luglio al 20 ottobre.

(foto: Guido Bertolaso)

01042021