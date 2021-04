SOLARO – Auto ribaltata, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. L’incidente stradale si è verificato oggi, domenica, alle 16.45 in piazza San Pietro, alla periferia di Solaro. Ad accorrere, oltre i pompieri, anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, una ambulanza della Croce viola e l’auto-infermieristica. Tanta mobilitazione ma per fortuna la donna che era a bordo della vettura, e che indossava la cintura di sicurezza, ha riportato solo lievi conseguenze.

E’ stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata e per gli accertamenti clinici del caso. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, che è ancora da chiarire. Si tratta dell’unico intervento per incidenti avvenuto nella zona nel corso della giornata pasquale.

(foto archivio: una unità dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno durante un precedente intervento)

04042021