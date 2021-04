LAZZATE – Momenti decisamente agitati a Lazzate nel pomeriggio di pasqua: alle 17 via Laratta si è riempita di mezzi delle forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Tutto a seguito della segnalazione di una lite avvenuta nelle vicinanze del centro sportivo e della scuola media. I carabinieri della Compagnia di Seregno stanno cercando di chiarire i contorni della vicenda per la quale 5 persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Fra esse, un bimbo di 11 anni ed uno di 7 anni, oltre ai genitori, di 42 e 39 anni; e ad un’altra donna, di 46 anni. La madre dei bimbi è stata infine trasportata all’ospedale “Niguarda” di Milano, è quella che ha riportato le conseguenze più gravi per l’accaduto.

Sarebbe stato questo l’epilogo di un litigio fra un gruppo di persone; da chiarire le motivazioni di quel che è successo ed esattamente quanto persone abbiano preso parte alla discussione che è poi degenerata. Nell’immediatezza sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri, tre ambulanze e l’automedica da Como.

(foto archivio)

