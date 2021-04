GERENZANO – Due multe sono stati comminate dalla polizia locale ad altrettanti gerenzanesi che hanno abbandonato dei rifiuti in due diversi punti della città. I vigili trovando due mini discariche abusive, una in centro ed una dietro al cimitero, e hanno ispezionato il contenuto dei sacchi neri trovando documenti che svelavano, senza ombra di dubbio, l’identità di entrambi i proprietari.

Insomma una vera e propria indagine partita dalla segnalazione dei cittadini dei rifiuti abbandonati, in un caso in centro nell’altro dietro al cimitero. In entrambi i casi i vigili hanno aperto i sacchi trovando non solo rifiuti indifferenziati ma anche alcuni documenti che attestano la “proprietà” di sacchi a due diversi cittadini gerenzanesi.

A casa, di ciascuno di loro, arriverà una sanzione per l’abbandono dei rifiuti. Il comando di polizia locale ha intenzione di incrementare questo tipo di servizi magai anche con l’ausilio di fototrappole. Anche queste attività di tradurranno in una serie di multe che dovranno essere un deterrente per successivi abbandoni.

05042021