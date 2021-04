LIMBIATE – “Migliora ulteriormente il servizio della nostra piattaforma ecologica di via XX settembre: da lunedì 12 aprile sarà attivo l’accesso informatizzato utilizzando la propria tessera sanitaria o Cns, la Carta nazionale dei servizi”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale.

L’accesso sarà semplicissimo: basterà inserita la propria tessera sanitaria nel lettore magnetico per aprire la sbarra. Questa nuova modalità di accesso consentirà, senza creare disagi, un maggior controllo su coloro che conferiscono i rifiuti in piattaforma per garantire che il servizio sia fruito correttamente ed esclusivamente da coloro che ne hanno diritto. “Vi ricordiamo che l’accesso alla piattaforma ecologica è consentito solamente ai cittadini di Limbiate intestatari di una posizione Tari e agli appartenenti allo stesso nucleo familiare” rimarcano i responsabili dell’ente locale.