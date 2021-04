SARONNO – Una caccia alle uova in Pasqua tra l’area verde davanti allo stadio comunale Colombo Gianetti e il parco giochi di via Biffi è quella che hanno organizzato i volontari della Cls per hanno voluto condividere questo momento di gioco e divertimento anche coi saronnesi con un video.

In pochi minuti, con la colonna sonora della canzone “Happy”, si mostrano gli iscritti Cls trovare le sorprese nascoste nel verde dopo essere state avvolte in panni colorati. Ma non solo. C’è anche un originale uovo di Pasqua con dentro foglietti colorati con i doni che i ragazzi della Cls vorrebbero quindi fratellanza, pace, famiglia, allegria, speranza e rinascita.

Il video, un’occasione per raccontarsi e fare gli auguri sulla città, è stato condiviso il giorno di Pasqua sui principali gruppi social di Saronno da “Sei di Saronno se…” a “Sei di Saronno oggi” senza dimenticare il nuovo “Il comprensorio di Saronno”.

Se ve lo siete perso, ecco il video completo.