UBOLDO – “Dall’albero di Natale più bello del mondo auguriamo a tutti un bellissimo Natale pieno di amore pace serenità. Un abbraccio virtuale a tutti i nostri giocatori, allenatori, dirigenti e volontari che rendono speciale la nostra società”: questo il messaggio augurale da parte dell’Aurora Cmc Uboldese, arrivati dai social assieme all’albero di Natale realizzato dai giovani del proprio “vivaio”.

La formazione maggiore dell’Aurora Cmc Uboldese milita nel campionato di Promozione. Classifica: Solbiatese 35 punti, Morazzone 28, Fbc Saronno 27, Castello Cantù 25, Meda 22, Lentatese 21, Besnatese 20, Aurora Cmc Uboldese 17, Accademia Inveruno 16, Valle Olona 15, Gallarate 14, Universal Solaro 13, Solese 12, Amici dello sport 11, Union Villa Cassano 7.

I campionati dilettantistici – che ora sono fermi per la pausa estiva – non ripartiranno subito dopo le festività: il comitato calcistico della Lombardia ha infatti deciso, per ora, uno slittamento di due settimane. La ripresa è stata fissata domenica 23 gennaio. Il provvedimento riguarda i campionati di Promozione (nel quale milita tra l’altro il Fbc Saronno) e Prima categoria. Mentre per quanto concerne l’Eccellenza, per adesso la ripartenza è rimasta fissata al 9 gennaio.

25122021