SARONNO – E’ lì ancora accesa che fa gli “auguri” a chiunque percorra in auto, a piedi, in bici la trafficata via Varese. E’ l’ultimo residuo dell’annoso capitolo luminarie di Natale che difficilmente si pensava potessero far notizia ancora a febbraio. Soprattutto alla luce delle tante critiche, polemiche e tensioni provocate a dicembre. Ma facciamo un passo indietro.

Torniamo a prima delle feste di Natale quando l’Amministrazione si è trovata a fare i conti con un ritardo nella posa delle luci di Natale. Nel resto del Saronnese le lucine era accese già da fine novembre mentre a Saronno si è dovuto attendere il 10 dicembre con una serie di dichiarazioni discordanti tra le critiche dei cittadini. Alla fine sono arrivati le luminarie in centro, i cubi e i medaglioni artistici davanti alle chiese cittadine e anche le luminarie volute nei quartieri. Una bella idea quella di regalare un tocco di luce nei quartieri periferici non lasciando l’atmofera natalizia solo ai giardini e ai balconi dei cittadini. Anche un modo per dedicare attenzione a quei quartieri che il sindaco Augusto Airoldi cerca di ascoltare con gli incontri e con i giri nei negozi.

L’operazione “cura e attenzione per i quartieri come per il centro” è però fallita. Già perchè mentre le luminarie in centro sono state tolte con grande efficienza lunedì 10 gennaio quelle nei rioni sono rimaste. Quella in via Piave è stata rimossa a fine gennaio casualmente qualche giorno dopo la segnalazione di un saronnese sui social che ha suscitato commenti e qualche stoccata all’Amministrazione.

Quella di via Varese è ancora lì… forse in attesa di festeggiare gli innamorati il prossimo 14 febbraio.

