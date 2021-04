Origgio, lite dai toni alti: arrivano forze dell’ordine ambulanza

ORIGGIO – Episodio movimentato ieri pomeriggio ad Origgio dove alle 16.45 in via Ortigara sono intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine ed è arrivata anche una ambulanza del Sos Uboldo, della quale per fortuna non c’è stato bisogno. All’origine di tutto, una discussione fra alcune persone, discussione dai toni particolarmente accesi tanto da fare temere che la situazione potesse degenerare e così indurre alcuni cittadini a contattare il 112.

Carabinieri e polizia locale sono arrivati subito, hanno chiarito quel che stava succedendo ed hanno raccolte le testimonianze dei presenti facendo il quadro della situazione. Tutti sono calmati e non sono stati presi particolari provvedimenti. Nel giro di poco il “rompete le righe” di uomini e mezzi accorsi sul posto; ed il cui arrivo aveva suscitato la curiosità di chi abita da quelle parti, per capire cosa stesse avvenendo.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Origgio e Uboldo)

11042021