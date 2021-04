VARESE / SARONNO – Nel Varesotto sono in arrivo i tourist angels: di cosa si tratta lo spiega il consigliere regionale della provincia di Varese, Samuele Astuti. A Saronno potrebbe dare il loro contributo per valorizzare le bellezze storiche e artistiche locali, come Santuario e chiesa di San Francesco.

In provincia di Varese partirà “Tourist Angels”, un bellissimo progetto che permetterà alle studentesse e agli studenti di rendersi parte attiva nella valorizzazione del turismo nella nostra provincia. Grazie a un’esperienza attiva e concreta di alternanza scuola lavoro le ragazze e i ragazzi potranno mettersi in gioco e organizzare eventi e prestare servizio agli infopoint turistici ma anche produrre veri e propri itinerari interattivi, curare la divulgazione tramite social media, realizzare podcast e contenuti audiovisivi ed altro anora Insomma, verrà permesso loro di affacciarsi al mondo del lavoro utilizzando i metodi e i linguaggi a cui sono più abituati. Ottima iniziativa!

(foto archivio: il Santuario della Beata vergine di Saronno è sicuramente una delle principali bellezze artistiche, e turistiche del Varesotto)

